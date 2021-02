Calciomercato Roma, arriva Allegri: “Sono sicuro che ha già firmato”

Calciomercato Roma, Mario Sconcerti insiste. Secondo il giornalista Massimiliano Allegri ha già messo nero su bianco ed è pronto all’arrivo.

Non molla la presa Mario Sconcerti. E, dopo le parole di ieri, insiste. Intervistato da Tele Radio Stereo, il giornalista del Corriere della Sera ha spiegato: “Sono sicuro che Allegri abbia già firmato un contratto. Credo abbastanza che venga alla Roma”.

Il futuro quindi sarebbe già scritto per la panchina giallorossa. Con i Friedkin che avrebbero così deciso di puntare sull’ex allenatore di Cagliari, Milan e Juventus, ormai fermo da più di un anno e mezzo.

Calciomercato Roma, i Friedkin hanno qualcosa di scritto

”Mi sono sbagliato sulla sua vita privata – ha continuato Sconcerti – credevo vivessero a Roma ma, mi hanno detto, che lui e Ambra vivono in Lombardia, a Brescia. Ma questo non toglie che i Friedkin hanno già chiesto la sua disponibilità al trasferimento nella Capitale”.

Continuando poi: “E l’hanno ottenuta subito. E sono sicuro che ci sia già qualcosa di scritto”. Le parole del giornalista quindi continuano a virare verso una sola direzione. Quella che porta al tecnico livornese. Sarebbe un vero e proprio colpaccio per la Roma. Come abbiamo ribadito. Anche perché Allegri non si muoverebbe senza avere delle determinate garanzie tecniche sulla rosa. E chiederebbe delle entrate mirate e importanti in ogni reparto. I tifosi giallorossi, se così fosse, possono davvero sognare.