Calciomercato Roma, ostacolo Milan per l’erede di Dzeko

Calciomercato Roma, s’inserisce anche il Milan nella trattativa. I giallorossi hanno un ostacolo in più per l’erede di Dzeko.

La Roma, in tempi non sospetti, aveva cercato l’attaccante del Celtic, classe 1998, Edouard. 13 gol e 4 assist in 20 presenze in questa stagione, il centravanti è entrato nel mirino di Tiago Pinto. Che sta sondando il mercato internazionale, oltre quello di casa nostra, per portare in rosa l’erede di Dzeko.

Ma nella trattativa, così come riporta “Calciomercatonews”, si è inserito anche il Milan, che ha visto da vicino il calciatore durante l’Europa League. A Maldini è piaciuto e, anche a Pioli, ha fatto una buona impressione. Insomma, per l’erede di Dzeko, c’è un ostacolo in più da affrontare.

Calciomercato Roma, sul calciatore c’è anche la Juventus

Anche Fabio Paratici, nelle ultime settimane, avrebbe messo gli occhi sull’attaccante in forza alla squadra scozzese. Non conoscendo ancora il futuro di Dybala, la Juventus avrebbe sondato il terreno per capire se ci sono dei margini per portarlo a Torino senza spendere i 22 milioni di euro che il Celtic vuole per il cartellino.

La Roma però, in tutto questo, rimane vigile. Anche se la concorrenza si è fatta decisamente alta. Servirebbe, per portare a termine l’operazione, un veloce cambio di marcia nella stessa. Anche se in questo momento è altamente difficile ipotizzarlo sopratutto perché Pinto deve prima vendere.