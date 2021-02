Possibile scambio in Bundesliga per la Roma nella prossima sessione estiva di calciomercato: tre i profili interessanti

Da qui a fine stagione sono tante le cose che potrebbero cambiare, ma è importante iniziare sin da ora a lavorare per il futuro. Infatti il general manager Tiago Pinto è già al lavoro per cercare nuovi rinforzi per la prossima stagione e per capire cosa fare con alcuni calciatori ancora in bilico.

Il futuro di Justin Kluivert infatti sembrerebbe essere ancora incerto. L’esterno olandese sta disputando questa stagione in prestito in Germania con la maglia del Lipsia, e fino ad ora ha collezionato nove presenze ed un solo gol. In alcune recenti interviste il calciatore ha dichiarato di trovarsi bene con il Lipsia e che rimanere lì non gli dispiacerebbe. Inoltre il club tedesco sembrerebbe poterlo riscattare per una cifra intorno ai 10-13 milioni di euro. Proprio per il riscatto dell’olandese potrebbe nascere uno scambio con i giallorossi.

Calciomercato Roma, riscatto Kluivert: tre nomi per il possibile scambio con il Lipsia

Potrebbe essere un prestito senza ritorno quello di Justin Kluivert al Lipsia. Infatti l’esperienza in Germania dell’esterno olandese di proprietà della Roma, che con i giallorossi non è riuscito a far esplodere il proprio talento, potrebbe continuare a titolo definitivo. Per il riscatto da parte del Lipsia servirebbero circa 10-15 milioni di euro, ma potrebbe anche svilupparsi uno scambio.

Infatti i giallorossi potrebbero sfruttare la situazione per mettere le mani su un talento del club tedesco in cambio dell’olandese. Il primo profilo che potrebbe essere inserito come contropartita è Lukas Klostermann, difensore centrale classe 1996 che in questa stagione ha collezionato 12 presenze tra campionato e coppe. Andrebbe aggiunto però da parte della Roma un conguaglio economico di circa 15 milioni. L’altro profilo sempre in difesa sarebbe quello di Nordi Mukiele, terzino destro classe 1997, che in 23 presenze ha anche segnato due gol. Il francese sarebbe valutato intorno ai 20 milioni di euro, quindi anche in questo caso servirebbe un conguaglio economico in favore dei tedeschi. Infine il terzo profilo potrebbe essere quello di Yussuf Poulsen, attaccante classe 1994 forte fisicamente e veloce, che in questa stagione sta subendo la concorrenza di Sorloth. Fino ad ora ha collezionato 26 presenze, segnando 9 gol. La punta danese è valutata circa 15-20 milioni, quindi la differenza di valutazione rispetto a Kluivert non sarebbe enorme. Tre profili che potrebbero fare al caso della Roma per la prossima stagione.