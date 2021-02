Con l’ingresso di Stephan El Shaarawy e Bryan Reynolds, il calciomercato della Roma invernale ha regalato due tasselli importanti per lo scacchiere di Paulo Fonseca. Il primo va a rinforzare la rosa attuale per quel ruolo di vice Mkhitaryan che mancava, il secondo, invece, è un acquisto in ottica futura, e insieme a Rick Karsdorp rinato potrebbe dare quelle certezze che sulla corsia di destra mancano da molti anni. A giugno lascerà la capitale, invece Bruno Peres, che andrà in scadenza di contratto. Davide Santon ha ancora un altro anno ma sarà fuori dai piani tecnici, così come Federico Fazio e Juan Jesus, anche quest’ultimo a parametro zero.

Calciomercato Roma, la situazione in attacco

Intanto per quanto riguarda il reparto offensivo, il tecnico portoghese, o chi siederà sulla panchina del club giallorosso nella prossima stagione, potrebbe trovarsi con l’imbarazzo della scelta nel prossimo calciomercato. Andiamo con ordine: oltre a Carles Perez, Pedro, Nicolò Zaniolo, Edin Dzeko, Borja Mayoral, Henrikh Mkhitaryan (il quale ancora deve rinnovare il suo contratto con la Roma, ndr), e Stephan El Shaarawy, la società capitolina potrebbe ritrovarsi con i ritorni di Justin Kluivert e Cengiz Under. A questi va aggiunto anche Lorenzo Pellegrini che può giocare anche sulla trequarti.

Calciomercato Roma, riscatto Lipsia Kluivert