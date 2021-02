Nell’orbita della Roma iniziano ad essere affiancati diversi profili per la prossima stagione: colpo dal Napoli

Si avvicina un nuovo impegno di Serie A per la Roma, che nelle prossime due settimane giocherà quattro partite in quattordici giorni. Infatti domenica alle 12:30 arriverà allo Stadio Olimpico l’Udinese di Luca Gotti per il lunch match della 22esima giornata di Serie A. Poi giovedì si apriranno i sedicesimi di finale di Europa League dove i giallorossi affronteranno il Braga, poi domenica 21 la trasferta a Benevento ed infine il giovedì dopo il ritorno contro i portoghesi.

Nel frattempo si inizia già a lavorare per la prossima sessione estiva di calciomercato. Uno degli obiettivi principali del general manager giallorosso Tiago Pinto potrebbe essere trovare un nuovo portiere titolare, visto che Pau Lopez sembrerebbe essere in uscita ed Antonio Mirante ha il contratto in scadenza a giugno. Tra i vari profili accostati al club capitolino, ne spunta uno dalla Serie A.

Calciomercato Roma, per la porta si pensa a Meret: servono 20 milioni

Parte sin da ora la ricerca della Roma di un portiere per la prossima stagione. Infatti il club giallorosso potrebbe perdere ben due portieri, visto che Pau Lopez continua a non dare sicurezza e sarebbe finito nel mirino di diversi club spagnoli, mentre Antonio Mirante vedrà scadere il proprio contratto a giugno e difficilmente arriverà il rinnovo.

Tra i vari profili inseriti nella lista dei possibili acquisti, oltre ai nomi noti di Silvestri e Musso, ci sarebbe anche quello di Alex Meret. Il portiere del Napoli classe 1997 continua a cercare di diventare il titolare dei partenopei, ma davanti a lui continua ad esserci Ospina. In questa stagione l’estremo difensore ha collezionato 12 presenze, incassando 14 gol e finendo per 3 volte la gara senza subire reti. Meret potrebbe essere un’ottima soluzione per la Roma ed in linea con i piani dei Friedkin, vista la sua giovane età. Al momento il Napoli lo valuta intorno ai 20 milioni di euro, e l’approdo nella capitale potrebbe restituire al portiere cresciuto nelle giovanili dell’Udinese un ruolo da titolare indiscusso.