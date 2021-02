Da ormai più di un anno c’è il ‘caso’ Edin Dzeko all’interno di Trigoria. Prima venduto al Chelsea, poi all’Inter, poi alla Juventus, poi di nuovo alla società nerazzurra, ma il bosniaco è sempre rimasto nella capitale, con un contratto che lo lega al club giallorosso fino al 2022, a cifre alte, circa sette milioni e mezzo di euro netti a stagione. Il bosniaco da qui a fine stagione potrebbe fare una vera e propria staffetta con l’altro centravanti della rosa capitolina, vale a dire Borja Mayoral, per raggiungere l’obiettivo principale della Roma, ovvero i primi quattro posti, ma anche per portare la Roma più in fondo possibile in Europa League.

Calciomercato Roma, ufficiale Dzeko cambia agente

Già a gennaio vi avevamo parlato del cambio di agente per Dzeko, che era passato da Silvano Martina alla ‘World Soccer Agency‘ di Alessandro Lucci, che già nel settembre dello scorso anno aveva portato nella sua agenzia Daniele De Rossi, ormai pronto a guidare una squadra da allenatore, in attesa che finisca il corso. Tornando al bosniaco il cambio di procura potrebbe confermare un suo addio nella prossima sessione di calciomercato, quando avrà 35 anni compiuti, ma ancora molta voglia i giocare, per strappare il suo ultimo contratto da professionista.