Calciomercato Roma, beffa Leicester: scippo ed esubero rispedito al mittente

Calciomercato Roma, secondo i media inglesi il Leicester non riscatterà Under e avrebbe già puntato il sostituto: è un obiettivo giallorosso.

La doppia beffa la potrebbe servire il Leicester. Rispedendo a Roma il turco Under e cercando di andare a prendere nella prossima finestra di calciomercato uno degli obiettivi giallorossi: vale a dire Thauvin del Marsiglia.

Ne avevamo scritto pochi giorni fa: Under, in Inghilterra, non si è ancora ambientato e sta facendo molta fatica a trovare spazio nella squadra di Rodgers. In una sola occasione è rimasto in campo per tutti i 90’. E dall’Inghilterra scrivono che il riscatto – fissato a 22 milioni – difficilmente arriverà.

Calciomercato Roma, il Leicester su Thauvin

Di conseguenza le Foxes hanno bisogno di un calciatore che vada proprio a prendere il probabile buco lasciato dal turco alla fine della stagione. E avrebbero puntato il calciatore del Marsiglia Thauvin. Elemento che attira anche gli operatori di mercato giallorossi. Che già a gennaio hanno iniziato a intavolare delle trattative.

Sarebbe quindi una doppia beffa. E la prima è quasi sicura a meno che non cambi qualcosa. Perché in questo momento è assai difficile, se non impossibile, pensare che il Leicester possa sborsare quell’enorme cifra per riscattare Under. Rodgers, comunque, ha sempre difeso il turco e cercherà di proporlo anche in Europa League. Gli impegni dalla prossima settimana torneranno ad essere assai fitti per tutti e l’ex giallorosso potrebbe trovare quello spazio che fino al momento è mancato. Tiago Pinto ci spera. Perché poter contare su 22 milioni da investire sul mercato, in questo periodo storico, non è cosa di poco conto.