Calciomercato Roma, attaccante nel mirino | Imprevisto all’orizzonte

Calciomercato Roma, attaccante nel mirino da tempo per il post Dzeko, ma c’è un imprevisto all’orizzonte non di poco conto.

La strada che porta a Dusan Vlahovic si fa in salita. Il motivo è presto spiegato. Petrachi, l’ex diesse della Roma che ha appena vinto la causa contro la società giallorossa, dovrebbe andare, all’inizio della propria stagione, proprio alla Fiorentina, così come spiegato questa mattina da Il Tempo.

La situazione, è evidente, che si fa ingarbugliata. Anche perché adesso la Roma, che potrà ricorrere in appello, dovrà sborsare i 5 milioni di euro che l’ex dirigente ha chiesto. Che sono frutto dei due anni di contratto che ancora aveva. Non ci sono dubbi che se così fosse, la trattativa che avrebbe dovuto portare Vlahovic in giallorosso è difficile.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto vira su altre piste

Di conseguenza, Tiago Pinto, deve per forza di cose virare verso altri obiettivi. Anche se Vlahovic era un profilo che dava ampie garanzie all’ambiente soprattutto dopo le prestazioni che lo stesso sta offrendo in questa seconda parte di stagione.

Ma se davvero si concretizzasse l’arrivo di Petrachi alla corte di Commisso, nessuna trattativa potrà essere imbastita. Soprattutto perché l’ex direttore sportivo del Torino aveva anche provato a rientrare in società parlando con Friedkin, non direttamente però. Ma la nuova proprietà aveva deciso di intraprendere altre vie. Adesso oltre il danno economico anche la beffa. Per Petrachi sicuramente questa è una giornata assai felice.