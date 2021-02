Roma, Pedro non usa mezze parole | La risposta su Fonseca

Roma, lo spagnolo Pedro ha parlato ai canali del club. L’infortunio è alle spalle e vuole tornare ad essere decisivo. E parla anche di Fonseca.

Pedro ormai si è lasciato alle spalle l’infortunio ed è pronto a tornare in campo. Il trequartista spagnolo ha parlato ai canali del club, osannando Fonseca e, soprattutto, spiegando che il suo obiettivo è quello di far tornare a vincere i giallorossi.

“Un motivo che mi ha fatto scegliere la Roma è il fatto che è qualche tempo che la squadra non vince. Spero che assieme ai compagni potremo competere come stiamo facendo ora per cercare di vincere qualche titolo. Sarebbe molto positivo per questo club”.

Roma, Pedro tesse le lodi a Fonseca

“È un allenatore vincente, perché prepara sempre le partite con l’intento di vincere lavora molto bene a livello offensivo. Questo mi piace molto, perché per gran parte della carriera ho giocato portando un pressing molto alto e cercando di recuperare subito palla per arrivare velocemente alla porta avversaria”. Con queste parole, inoltre, Pedro ha parlato di Paulo Fonseca, tessendo praticamente le lodi al tecnico giallorosso.

“E’ un modo di vedere il calcio che a me piace molto. Quindi per me è più facile lavorare con lui” ha concluso. Adesso, tutti i tifosi giallorossi, si aspettano un ritorno in campo dello spagnolo. Ma soprattutto che torni, in maniera immediata, a essere decisivo come lo è stato nella prima parte di stagione. La sua esperienza e la sua qualità saranno fondamentali da qui alla fine della stagione.