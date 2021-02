L’AS Roma di Paulo Fonseca si appresta a disputare la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A domenica all’ora di pranzo contro l’Udinese di Luca Gotti. L’anticipo domenicale vede i giallorossi all’Olimpico ricevere i friulani, i quali provengono dalla doppia vittoria importantissima, e delicata in chiave salvezza, contro Spezia e Verona, senza subire reti nelle due sfide disputate.

Verso Roma-Udinese, Smalling out Reynolds in

Intanto per i giallorossi c’è una notizia positiva e una meno. Il tecnico portoghese, salvo clamorose sorprese dell’ultim’ora, non potrà avere a disposizione Chris Smalling per la sfida i domenica, in quanto anche nella seduta odierna ha continuato a svolgere lavoro differenziato. Mentre chi ha svolto il lavoro in gruppo, insieme al resto dei compagni, è stato Bryan Reynolds, che per la prima volta si è unito al resto della squadra, dopo giorni di lavoro individuale. Difficile vederlo già domenica, ma il giovane esterno classe 2001 potrebbe essere convocato dall’allenatore della Roma.

domani Fonseca ore 13:30