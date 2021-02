Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus di Andrea Pirlo la Roma di Paulo Fonseca sta per iniziare il tour de force che vedrà tanti impegni in pochi giorni e tutti ravvicinati. La prima delle tante sfide sarà domenica alle 12:30 contro l’Udinese di Luca Gotti allo Stadio Olimpico, con i friulani che provengono dalle due vittorie contro Spezia in trasferta e Hellas Verona in casa. Giovedì la compagine giallorossa volerà a Braga dove lo con lo Sporting si giocherà la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Per domenica occhi puntati anche sul portiere Juan Musso, uno dei grandi obiettivi per la porta in vista del prossimo calciomercato.

Probabili formazioni Roma-Udinese

In casa giallorossa il primo ballottaggio è in difesa, con Kumbulla favorito su Cristante, ma qualora dovesse giocare quest’ultimo sarà Ibanez a spostarsi sul centro sinistra. Centrocampo abbastanza bilando con Karsdorp-Spinazzola sulle fasce e Villar-Veretout confermati al centro. Davanti staffetta Mayoral-Dzeko, ma lo spagnolo dovrebbe essere confermato dal primo minuto. In vista di Benevento-Roma, in programma domenica 21 febbraio alle ore 20:45, attenzione ai diffidati che sono: Cristante, Ibanez, Villar, Bruno Peres e Kumbulla.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Farelli, Calafiori, Santon, Peres, Cristante, Diawara, Reynolds, Pastore, C. Perez, Dzeko, Pedro.

All.: Fonseca

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

A disp.: Scuffet, Gasparini, De Maio, Becao, Ouwejan, Micin, Molina, Makengo, Nestorovski, Okaka, Braaf.

All.: Gotti

Programma 22esima giornata Serie A

venerdì 12 febbraio 2021

20:45 Bologna – Benevento

sabato 13 febbraio 2021

15:00 Torino – Genoa

18:00 Napoli – Juventus

20:45 Spezia – Milan

domenica 14 febbraio 2021

12:30 Roma – Udinese

15:00 Cagliari – Atalanta

15:00 Sampdoria – Fiorentina

18:00 Crotone – Sassuolo

20:45 Inter – Lazio

lunedì 15 febbraio 2021

20:45 Hellas Verona – Parma