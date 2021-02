Calciomercato Roma, i bookmaker esteri indicano l’attaccante del futuro

Calciomercato Roma, i bookmaker inglesi hanno individuato l’attaccante del futuro. È lui l’erede di Dzeko, Pinto è già a lavoro.

La Roma ha già puntato l’erede di Dzeko. Nonostante ci sia il Milan di mezzo, i bookmaker sono sicuri che il prossimo attaccante giallorosso sarà Edsonne Edouard, centravanti dell’Under 21 francese adesso in forza al Celtic.

Tiago Pinto è da un po’ che lo segue. E ha capito che può essere un elemento importante per la squadra giallorossa. Edouard, oltre a vedere la porta con una certa regolarità, caratteristica fondamentale per un centravanti, è anche giovane e ha ampi margini di miglioramento. La Roma insegue calciatori di questo genere.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ipotesi scambio | Tre le piste

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, colpo da 20 milioni in Serie A

Calciomercato Roma, i giallorossi sono i favoriti

Il cartellino costa 25 milioni. Una cifra che evidentemente non spaventa Tiago Pinto. Pronto a investire su chi può fare alzare il livello tecnico della squadra. E per questo motivo, la Roma è quotata a 3. Subito dopo c’è il Milan a 4.00. Ma occhio, perché la concorrenza è alta anche per quanto riguarda gli altri campionati.

Eh sì, anche il Leicester di Rodgers – che dovrebbe rispedire al mittente Under – si è interessato al giovane francese. Un po’ più distanti nella trattativa ci sarebbe Siviglia e Lione. Ma è evidente, nonostante tutto, che la Roma sia la squadra favorita al momento per riuscire nell’intento. Come detto ieri, per essere certi di andare a dama, servirebbe un repentino cambio di marcia di Tiago Pinto. E chissà che veramente non ci possa essere in tempi brevi.