Calciomercato Roma, quanti prestiti in dubbio: non solo Florenzi

Calciomercato Roma, sono diversi i calciatori in prestito che potrebbero non essere riscattati: non solo Florenzi quindi, lontano dal Psg.

I calciatori principali che la Roma in questo momento ha in prestito – e che potrebbero fruttare se tutto d’incastrasse per il verso giusto, circa 60 milioni – sono cinque: Florenzi, Under, Olsen, Kluivert e Nzonzi.

Il Psg potrebbe riscattare l’esterno per 9 milioni – scrive il Romanista – ma come abbiamo spiegato, in questo momento, i parigini non sarebbero così convinti di versare questa cifra nelle casse della Roma. Soprattutto dopo le parole che alcuni giocatori avrebbero detto all’emiro nei confronti dell’ex giallorosso.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, i bookmaker esteri indicano l’attaccante del futuro

LEGGI ANCHE: Roma-Udinese, Fonseca in conferenza stampa: l’annuncio su Dzeko

Calciomercato Roma, la situazione degli altri

C’è quasi una certezza: è quella relativa a Olsen che in questo momento sta trovando spazio all’Everton e che sicuramente verrà riscattato. Si tratta sulla base di 6 o 7 milioni di euro. E di quella montagna di soldi della quale abbiamo parlato prima, sono i più sicuri. Poi c’è quella relativa a Under: 22 milioni per il diritto di riscatto dei Leicester. Difficile, e molto.

Nzonzi invece tornerà alla Roma e non potrà nemmeno essere mandato in prestito visto che poi va in scadenza. Infine Kluivert, secondo quanto ha scritto la Bild, avrebbe un diritto che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Ma questa cifra non sarebbe contemplata nel prestito alla società tedesca, quindi in poche parole potrebbe essere un segnale per la Roma che non potrebbe chiudere più di quella somma se volesse cedere l’olandese.