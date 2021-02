Calciomercato Roma, salta la cessione: doccia gelata per Pinto

Calciomercato Roma, il Psg non è convinto di riscattare Florenzi. Il costo sarebbe di 9 milioni. Ma l’emiro tentenna. Doccia gelata per Pinto

Alessandro Florenzi non è sicuro di rimanere al Psg nella prossima stagione. Eppure, l’esterno italiano ed ex capitano della Roma, ha sempre dimostrato di poterci stare nella rosa parigina. Almeno fino al momento.

Ma, secondo quanto scrive Il Romanista, la società non sarebbe del tutto convinta di spendere i 9 milioni per prendere il cartellino dell’esterno azzurro. I motivi sono diversi: dalla tenuta atletica al fatto che, alcuni elementi della rosa, non vedano in Florenzi un elemento così importante. In poche parole: è un buon calciatore, ma non all’altezza di chi vorrebbe vincere tutto.

Calciomercato Roma, altri problemi in vista

Florenzi ha quasi sempre giocato in questa stagione. Già il giorno dopo essere sbarcato a Parigi in estate è stato lanciato nella mischia. Duttile e con grande intelligenza tattica, non ha fatto mai mancare il suo apporto. Però dalla Francia spiegano che, dopo l’ora di gioco, le sue prestazioni vanno sempre scemando e che non riesca a mantenere alto il livello fino alla fine della partita. Una pecca.

C’è da dire comunque che Florenzi, alla soglia dei trent’anni, non sarebbe sicuramente scontento di tornare nella Capitale. Ad una condizione però, che sulla panchina non sieda Fonseca. Che nell’ultimo periodo lo ha praticamente messo ai margini e che lo ha costretto a cambiare aria. Se la Roma cambiasse l’allenatore, allora Florenzi potrebbe anche accettare di tornare a vestire il giallorosso. Non dimentichiamo che è sempre la sua squadra del cuore. Oltre quella della sua città.