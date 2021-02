Roma, il tecnico portoghese pensa all’Europa League. Vuole fare bella figura contro la sua ex squadra: cambi in vista per l’Udinese

La scelta, che ha insospettito la società, di dare domenica e mercoledì libero alla squadra, più il lunedì che è stato un giorno pressoché di scarico, l’ha spiegata Fonseca ai dirigenti. Bisogna ricaricare le pile per il tour de force di sette partite in 22 giorni. E la sensazione – a quanto scrive Il Messaggero – è che il tecnico punti deciso all’Europa League.

Turn over calibrato, ma qualche cambio ci sarà. Pellegrini al rientro agirà da trequartista. Mentre in attacco spazio ancora a Mayoral. Nonostante le smentite di rito in conferenza stampa, Fonseca sa bene che dopo la figuraccia in Coppa Italia non può permettersi un’altra cocente eliminazione già ai sedicesimi di finale contro il Braga. Altrimenti il suo futuro potrebbe essere lontano da Roma, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Roma, Fonseca vuole la Coppa

In conferenza il tecnico portoghese ha spiegato come sempre, che la partita più importante è quella di domani. Ma le scelte fatte in settimana dimostrano come ci sia un occhio di riguardo per la Coppa. L’Europa League è una vetrina importante. E il tecnico vuole portare a casa un trofeo. L’impegno contro il Braga, sua ex squadra, non è poi così ostico.

Superare il turno vorrebbe dire tanto. Soprattutto dimostrerebbe come la Roma non abbia nessuna intenzione di mollare in nessuna manifestazione da affrontare da qui, alla fine della stagione. La Champions League potrebbe arrivare anche vincendo la manifestazione continentale. E niente può essere lasciato al caso in questo momento.