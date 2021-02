Roma-Udinese, i calciatori convocati da Fonseca: grande ritorno in lista dove figura El Shaarawy, alla prima apparizione da quando è tornato a gennaio.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha convocato 23 calciatori per la partita di domani contro l’Udinese. Rispetto alla lista di calciatori impiegata per la sfida con la Juventus, ci sono in più Pellegrini, Pedro ed El Shaarawy oltre al ritorno di Federico Fazio. Ancora infortunati Zaniolo e Smalling, a cui si aggiungono Kumbulla e Calafiori. Grande ritorno per El Shaarawy, alla prima da quando è stato acquistato a gennaio, mentre resta ancora fuori l’altro acquisto Reynolds.

Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Pastore

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, i bookmaker esteri indicano l’attaccante del futuro

LEGGI ANCHE: Roma-Udinese, Fonseca in conferenza stampa: l’annuncio su Dzeko

Roma-Udinese, i convocati di Gotti

Rispetto alla partita col Verona manca l’infortunato Pereyra. C’è de Paul, che ha sconfato la squalifica. Questa la lista:

Portieri: Musso, Gasparini, Scuffet.

Difensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar.

Centrocampisti: Makengo, de Paul, Walace, Arslan, Micin.

Attaccanti: Okaka, Deulofeu, Braaf, Nestorovski, Llorente.