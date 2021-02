Roma-Udinese, dopo la conferenza stampa di Fonseca ecco la possibile formazione giallorossa di domani. Ballottaggio Mayoral-Dzeko.

Kumbulla quasi sicuramente out. El Shaarawy non è pronto. Pedro c’è, ma parte dalla panchina. Mayoral in ballottaggio con Dzeko ma sicuramente favorito. Le indicazioni che sono arrivate dalla conferenza stampa del tecnico portoghese sono queste.

Inoltre, Fonseca, ha deciso ormai di schierare Pau Lopez: il portiere spagnolo ha sfruttato l’infortunio di Mirante e si è preso una maglia da titolare. Probabilmente sarà lui a giocare fino alla fine della stagione. Anche perché la Roma, in ogni caso, lo vuole vendere. E sarà importante metterlo sul mercato dimostrando che, durante la stagione, è sceso in campo.

Roma-Udinese, la probabile formazione

Tra i pali quindi Pau Lopez. Solita linea difensiva a tre con Mancini, Cristante in mezzo, e Ibanez sul centro sinistra. Poteva esserci un turno di riposto per quest’ultimo, ma lo stop del difensore albanese non gli permetterà di rifiatare.

A centrocampo agiranno Karsdorp e Spinazzola sugli esterni con Villar e Veretout che giostreranno in mezzo al campo. Pellegrini e Mkhitaryan più avanti alle spalle, molto probabilmente, di Mayoral. Lo spagnolo rimarrà in ballottaggio fino alla fine con Edin Dzeko (“che si è allenato bene” ha detto Fonseca in conferenza) ma alla fine dovrebbe essere lui il prescelto per scendere in campo dall’inizio. Pedro dovrebbe essere la carta da usare a gara in corso. Mentre, per vedere El Shaarawy in campo, servirà ancora del tempo.