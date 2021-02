Calciomercato Roma, “incontro” con Musso: ipotesi di scambio

Calciomercato Roma, la gara di oggi contro l’Udinese importante per vedere da vicino Musso: Pinto lo ha inserito nella sua lista.

Musso è sicuramente un profilo interessante. E la Roma, oggi, ha la possibilità di vederlo da vicino. Sperando però che non si prenda troppo la scena. Il portiere dell’Udinese, classe 1994, è uno dei profili che Tiago Pinto ha inserito nella sua lista per la prossima stagione. E con i friulani – spiega il Corriere dello Sport – potrebbe essere imbastita una trattativa a breve.

Per strapparlo a Pozzo servono almeno 20 milioni. Anche se, in tempi non pandemici, forse non sarebbero nemmeno bastati. Ma il momento è quello che è, e allora anche l’Udinese si dovrà adeguare. Magari accettando qualche contropartita. E nella rosa della Roma ci sono molti elementi che piacciono a Luca Gotti.

LEGGI ANCHE: Roma, è emergenza difesa. Fonseca non cambia e alza i toni con la stampa

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Milik a giugno | Clausola ridicola

Calciomercato Roma, Diawara e Perez piacciono a Gotti

Sono due, principalmente, i calciatori giallorossi che accetterebbe Luca Gotti. Uno è Diawara, che il tecnico dell’Udinese ha già allenato quando era il vice di Donadoni a Bologna. L’altro è Carles Perez: per lui i bianconeri hanno chiesto delle informazioni anche nell’estate passata. Ecco che allora si potrebbe sicuramente intavolare una trattativa per cercare di portare Musso a Trigoria. Perché anche se Pau Lopez si è guadagnato nuovamente il posto da titolare, a fine stagione è destinato a partire.

Gli alti nomi nella lista sono i soliti: Gollini, Silvestri e Cragno. Anche se tutti ormai hanno perso un po’ di terreno rispetto all’estremo difensore dell’Udinese. Che ha convinto tutti per la sua continuità impressionate da tre campionati a questa parte. È lui l’obiettivo numero uno di Tiago Pinto.