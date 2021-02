Roma, De Rossi pronto per la sua nuova vita: contatti in corso

By

Roma, De Rossi è pronto a mettersi in gioco sulla panchina del Crotone. Se salta Stroppa l’ex giallorosso è in ballo per sostituirlo

Daniele De Rossi potrebbe essere il nuovo allenatore del Crotone. Lo riporta la Gazzetta dello Sport che spiega che la società calabrese avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage del calciatore in caso decidesse di esonerare Stroppa.

De Rossi, che dopo l’avventura al Boca Juniors ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, anche nei mesi scorsi sembrava essere vicino ad una possibile firma con la Fiorentina. Ma poi non se ne fece nulla. Adesso ci sarebbe questa nuova opportunità.

LEGGI ANCHE: Roma, domani si torna in campo: c’è da preparare l’Europa League

LEGGI ANCHE: Roma-Udinese, tifosi furiosi: proteste anche in tribuna

Roma, De Rossi come avversario in campo

La situazione è in continua evoluzione. Il Crotone sta giocando proprio in questi minuti contro il Sassuolo e il futuro di Stroppa è praticamente appeso al risultato di questa partita. Nonostante i calabresi stanno mostrando comunque un buon calcio, i risultati sono quelli che sono, e allora il presidente Vrenna potrebbe decidere di cambiare.

Sarebbe questa la prima esperienza in panchina per l’ex capitano giallorosso. Che, come detto, avrebbe avuto già dei contatti. Il Crotone, a quanto trapela, vorrebbe aprire un progetto pluriennale e metterci dentro proprio l’ex calciatore della Roma che offrirebbe sicuramente delle garanzie a livello caratteriale. La trattativa è avviata, e si potrebbe anche chiudere a breve giro di posta.