Roma, domani si torna in campo: c’è da preparare l’Europa League

Roma, domattina la squadra si ritroverà a Trigoria per iniziare a preparare la gara di Europa League contro il Braga. Allenamento alle 11

La vittoria di oggi, contro l’Udinese, è già andata in archivio. La Roma non può festeggiare più di tanto, c’è da preparare una partita importante, quella contro il Braga di Europa League.

Per questo motivo la truppa giallorossa si ritroverà già domani mattina a Trigoria: allenamento fissato alle 11 per cominciare a lavorare in vista della trasferta in Portogallo. Verranno valutate le condizioni di Kumbulla e Smalling principalmente.

Roma, lavoro di scarico per chi ha giocato oggi

La squadra, come al solito, verrà divisa in due gruppi. Chi ha giocato oggi contro l’Udinese farà un lavoro maggiormente di scarico. Gli altri invece, compreso chi è entrato a gara in corso, forzerà un po’ la mano. Sarà importante capire quali saranno le valutazioni di Fonseca anche su Dzeko e Mayoral. Si va verso una maglia da titolare per l’e capitano.

Ma, sotto il profilo prettamente tattico, la Roma inizierà solamente martedì a preparare la gara contro lo Sporting Braga. Ci sarà solamente una seduta, a Trigoria, dove Fonseca lavorerà per capire chi mandare in campo dal primo minuto. La rifinitura infatti verrà sostenuta in Portogallo anche per conoscere il terreno di gioco dove giovedì sarà battaglia.