Roma, l’investitura è di quelle pesanti: “Villar è come me”

By

Roma, l’ex Pizarro ha parlato ai nuovi canali social della società giallorossa: “Villar è come me, a Fonseca va dato del tempo”.

David Pizarro ha parlato a parlato sui canali di PlayRoma, la nuova piattaforma d’intrattenimento per i sostenitori giallorossi. Ha toccato diversi temi. Quello più importante è stato per Villar: “Mi somiglia molto – ha detto – così come Sensi”.

Poi, l’ex centrocampista giallorosso, ha focalizzato il suo discorso sul tecnico Fonseca: “Agli allenatori, in generale, va dato sempre il tempo di lavorare” ha spiegato. Sottolineando anche che tra poco sarà a Coverciano per sostenere l’esame del corso che anche lui sta facendo. “Mi pesa molto, comunque, non essere riuscito a vincere nulla con la Roma” ha anche detto.

LEGGI ANCHE: Roma, De Rossi pronto per la sua nuova vita: contatti in corso

LEGGI ANCHE: Roma, domani si torna in campo: c’è da preparare l’Europa League

Roma, Pizarro ha parlato di Totti e De Rossi

Una battuta, ovviamente, non poteva mancare su Francesco Totti e Daniele De Rossi. Sul numero 10 ha detto:”La serie tv? Il calcio a 8? Secondo me fa bene a divertirsi dentro e fuori dal campo” ha sentenziato. Un modo anche per non perdere troppo il contatto con il campo.

Infine qualche parola anche per Daniele De Rossi. Una frase che sicuramente non passerà inosservata: “Daniele è il compagno di reparto più forte con il quale abbia mai giocato” ha confessato Pizarro. E sicuramente non è difficile credergli, visto quello che DDR ha fatto con la maglia giallorossa addosso e anche con quella della Nazionale azzurra.