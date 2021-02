Roma-Udinese, Fonseca ha risolto il ballottaggio tra lo spagnolo Borja Mayoral e l’ormai ex capitano della squadra Edin Dzeko.

Dzeko partirà ancora dalla panchina. Fonseca ha deciso anche per oggi di puntare su Mayoral. Sarà lo spagnolo a guidare l’attacco giallorosso in una partita che potrebbe significare riagguantare nuovamente il podio dopo la sconfitta della Juventus ieri sera.

Occasione importante per Borja, chiamato a confermarsi anche a febbraio dopo un mese, quello di gennaio, che ha portato a galla le sue doti di realizzatore. E se è anche corretto sottolineare che lo ha fatto con le piccole, è anche giusto dare merito ad un calciatore che ha dimostrato di saper vedere la porta.

Roma-Udinese, Fonseca ha deciso venerdì

Come scrive il Corriere dello Sport, Fonseca ha deciso venerdì sera chi mandare in campo oggi. E lo ha comunicato ai diretti interessati. Quindi per la quarta partita consecutiva sarà il più giovane a guidare l’attacco. Dzeko, nel gelo che sta avvolgendo la Capitale, si accomoderà in panchina, pronto a tornare in campo giovedì contro lo Sporting Braga in Europa League.

L’alternanza durerà almeno altre due settimane. E, sul calendario, la data fissata in rosso c’è già: 28 febbraio, Roma-Milan, la partita che farà capire quali saranno le gerarchie che Fonseca adotterà da allora alla fine della stagione. Perché se fino al momento Dzeko giocava in campionato e Mayoral in coppa, per il momento è il contrario. L’ex capitano comunque, di segnali positivi ne ha mandati: allenandosi bene e cercando di riconquistare la maglia. Ma al momento, sarà ancora la riserva.