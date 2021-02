La Roma di Paulo Fonseca continua il trend positivo contro le squadre medio piccole. Nella prima frazione di gioco ipoteca già il risultato contro l’Udinese di Gotti e batte i friulani per tre reti a zero. Doppietta di Jordan Veretout, prima si inserisce perfettamente sul cross di sinistro di Gianluca Mancini, poi sigla dal dischetto il raddoppio sul fallo di Juan Musso su Henrikh Mkhitaryan, e rete di Pedro, che torna al gol.

Voti Roma-Udinese

Partiamo da Borja Mayoral, che non fa nessun tiro in porta, ma svolge un lavoro per la squadra con molte sponde. C’è da segnalare un rischio in fase di disimpegno, quando all’altezza dell’area di rigore perde un pallone rischioso. Grande prestazione di Veretout, ma anche lui sbaglia due passaggi, che non gli fanno raggiungere il 7,5, voto che però ha preso Gonzalo Villar vero e proprio leader del centrocampo giallorosso. Prestazione altalenante per Lorenzo Pellegrini, il quale dopo il gol annullato finisce sottotono. In difesa Mancini e Ibanez fanno la differenza, soprattutto il primo, mentre se da una parte è vero che Cristante fa un grande recupero su Walace, rischia grosso su un disimpegno che favorisce Deulofeu, il quale però si fa ipnotizzare da un super Pau Lopez.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 7; Mancini 7,5, Cristante 6, Ibanez 7; Karsdorp 6,5, Villar 7,5, Veretout 7 (77′ Pedro 6,5), Spinazzola 6,5 (86′ Diawara sv); Pellegrini 6 (86′ Peres sv), Mkhitaryan 7; Borja Mayoral 5,5 (68′ Dzeko 6).

A disp.: Mirante, Farelli, Calafiori, Santon, Pastore, C. Perez, El Shaarawy.

All.: Fonseca

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Bonifazi 5,5, Nuytinck 6, Samir 5; Stryger Larsen 5 (62′ Molina), De Paul 5,5, Arslan 4,5 (74′ Makengo), Walace 5 (85′ Nestorovski), Zeegelaar 5,5; Deulofeu 5, Llorente 4,5 (62′ Okaka).

A disp.: Scuffet, Gasparini, De Maio, Becao, Ouwejan, Micin, Molina, Braaf.

All.: Gotti

Marcatori: 4′ Veretout, 25′ Veretout rig., 92′ Pedro

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Tegoni – Schirru

Quarto ufficiale: Manganiello

Var: Banti

AVar: De Meo