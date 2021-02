Braga-Roma: conferenza Fonseca, orario, diretta tv, probabili formazioni

Braga-Roma, tutte le informazioni utili in vista della gara di giovedì d’Europa League. Dalla conferenza di Fonseca alle ultime di formazione

Inizia la fase di avvicinamento della Roma in vista della gara di giovedì in Portogallo contro lo Sporting Braga, valida per i sedicesimi di finale di Europa League. Saranno giorni intensi per la truppa giallorossa, che già questa mattina inizierà a lavorare (ore 11) a Trigoria.

Anche domani allenamento nella Capitale, così come la rifinitura, che verrà svolta nella mattinata di mercoledì. Da quel momento in poi sarà countdown, visto che la squadra partirà alla volta del Portogallo. Fonseca, alle 19,30, parlerà con gli organi di stampa insieme ad un calciatore. Ancora non è stato reso noto chi si accomoderà al fianco del tecnico alla vigilia di una delle gare più importanti, fino al momento, della stagione giallorossa.

Braga-Roma, diretta tv e probabile formazione

La partita – fischio d’inizio fissato alle 18,55 – sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che ha i diritti per le gare europee. E li ha presi anche per il prossimo triennio. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Arena (canale 204), ma sarà possibile vederla anche su Sky Go e Now Tv.

Ecco, infine, le probabili formazioni che potrebbero scendere in campo giovedì, per un appuntamento davvero importante per la formazione giallorossa.

BRAGA (3-4-3): Matheus; Tormena, Carmo, Silva; Esgaio, Musrati, André Horta, Sequeira; Fransergio, Ruiz, Ricardo Horta.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.