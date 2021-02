Braga-Roma, emergenza difesa: Fonseca studia le alternative

Braga-Roma, è emergenza in difesa: Smalling e Kumbulla out. E anche Ibanez è uscito acciaccato. Possibile difesa a quattro in Coppa.

In vista del Braga, giovedì, Fonseca deve capire se sarà opportuno schierare la difesa a 4. Non un cambio tattico dovuto all’avversario, ma all’emergenza difesa che il tecnico deve tenere in considerazione.

Sarà sicuramente out Smalling. Mentre è difficile riuscire a recuperare Kumbulla. In tutto questo ieri Ibanez è uscito malconcio dalla gara contro l’Udinese. E se il brasiliano non dovesse farcela, i difensori centrali rimasti a disposizione sarebbero due: Mancini, di ruolo, e Cristante, che è sempre un centrocampista adattato, ma che ormai stai interpretando bene la nuova posizione in campo.

Braga-Roma, le possibili scelte di Fonseca

Secondo il Corriere dello Sport, Fonseca potrebbe decidere di mandare in campo una difesa a quattro, con l’inserimento di Bruno Peres esterno. Anche se potrebbe optare all’arretramento di Spinazzola e quindi confermare i tre difensori dietro. Questa situazione, però, è data anche dalle scelte del tecnico, che ha deciso di mettere fuori dalla lista Uefa sia Jesus che Fazio.

I due non sono stati inseriti per motivi disciplinati – rapporti logorati con l’allenatore – e anche perché, nel corso del mercato invernale, non hanno accettato nessuna destinazione che la società gli ha proposto. Adesso però, uno dei due, potrebbe servire eccome ma non sarà disponibile. Una presa di posizione che potrebbe rivelarsi come un boomerang.