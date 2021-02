Calciomercato Roma, sconto in vista per l’obiettivo di mercato

Calciomercato Roma, anche l’Arsenal sulle tracce del bomber. Ma dalla Scozia si pensa che a 15 milioni l’affare si potrebbe chiudere.

Una notizia buona, e una sicuramente meno. Su Edouard, l’attaccante del Celtic che interessa alla Roma, si starebbe muovendo anche l’Arsenal di Mikel Arteta, che probabilmente dovrà sostituire Lacazette alla fine della stagione.

I Gunners infatti si stanno interrogando sul futuro della punta francese, che in questa stagione non ha del tutto convinto Arteta che, molto spesso, lo sta utilizzando facendolo partire dalla panchina. Anche Lacazette non è contento della situazione che si è venuta a creare e potrebbe chiedere di essere ceduto.

Calciomercato Roma, l’Arsenal su Edouard

Di conseguenza l’Arsenal come detto avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Celtic. Ma secondo i media di mercato d’Oltremanica, la cifra richiesta al momento – 22 milioni – potrebbe scendere. E se così fosse Tiago Pinto potrebbe cercare di piazzare l’allungo decisivo. Si parla infatti di 15 milioni di euro per riuscire a centrare l’obiettivo.

Edouard – sul quale c’è anche il Milan – si sta mettendo in mostra in questa stagione segnando con regolarità e piazzando molte prestazioni importanti. Non è un mistero che abbia attirato gli occhi di diversi club europei. La cifra richiesta, alla Roma, non ha mai fatto paura, c’è da dirlo, anche perché parliamo di un giovane assai promettente che potrebbe garantire delle buone prestazioni per molto tempo. Pinto pronto all’offerta decisiva? Può essere. Di sviluppi ne sono attesi a breve.