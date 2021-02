Possibile scambio con la Juventus per la Roma nella prossima sessione estiva di calciomercato: due esuberi sul piatto

Dopo essere cresciuto nel vivaio della Roma, Alessandro Florenzi potrebbe non vestire più la maglia della Roma. Il terzino destro classe 1991 a gennaio dello scorso anno è volato in Spagna, in prestito al Valencia, dove ha collezionato 14 partite, rimediando anche un cartellino rosso.

Il club spagnolo decide poi di non riscattarlo, ma tra le fila giallorosse non c’è più spazio. Così la Roma lo gira nuovamente in prestito, questa volta al Paris Saint Germain, dove anche grazie all’infortunio di Bernat riesce a ritagliarsi un ruolo da titolare. In questa stagione infatti ha collezionato 24 presenze, mettendo a segno anche due gol ed un assist. Anche a Parigi però il riscatto sembrerebbe essere molto difficile, e così a fine stagione tornerà nella capitale. Il suo destino però potrebbe incrociarsi con un calciatore della Juventus scaricato dai bianconeri. Possibile scambio tra i due a fine stagione.

Calciomercato Roma, niente riscatto per Florenzi: scambio con la Juventus per Rugani

Il calciomercato estivo potrebbe vedere la Roma fare nuovamente affari con la Juventus. Entrambi i club infatti hanno dei giocatori che non fanno parte dei loro progetti, ma potrebbero fare comodo all’altra. Nella squadra capitolina è Alessandro Florenzi che non dovrebbe trovare spazio una volta tornato dal PSG, mentre nella Juventus sarebbe Daniele Rugani.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Calciomercatoweb.com’, tra Roma e Juventus potrebbe svilupparsi uno scambio che coinvolgerebbe proprio Florenzi e Rugani. Il centrale bianconero dopo aver disputato la prima parte di stagione con la maglia del Rennes, ed aver affrontato proprio il terzino di proprietà romanista, è passato sempre in prestito al Cagliari nella sessione invernale per i trasferimenti. Tra i due potrebbe prendere piede uno scambio che accontenterebbe entrambe le società, che oltre a liberarsi di due calciatori ormai fuori dai piani, rinforzerebbero due reparti dove c’è bisogno di nuovi innesti.