Calciomercato Roma, il rinnovo è sul tavolo: firma a breve

Calciomercato Roma, ha convinto Tiago Pinto che è pronto a rinnovargli il contratto per un anno. La firma dovrebbe arrivare a breve: Mirante sarà ancora giallorosso.

Antonio Mirante, anche la prossima stagione, sarà in giallorosso. Ormai non ci sono più dubbi, Tiago Pinto è stato convinto oltre che dalle qualità del portiere anche dal suo attaccamento alla maglia. Oltre al fatto che, all’interno dello spogliatoio giallorosso, è stimato da tutti.

Quindi un altro anno con la maglia della Roma addosso per l’estremo difensore 38enne, che era arrivato dal Bologna per fare il dodicesimo ma ce si è ritrovato sempre più spesso a giocare dall’inizio. Poi, l’infortunio, ha rimesso le gerarchie a favore di Pau Lopez. Ma per Mirante, nessun problema, lui sa bene qual è il suo ruolo. La notizia è riportata da tuttomercatoweb.

LEGGI ANCHE: Europa League, Braga-Roma: tanti pericoli in Portogallo per Fonseca

Calciomercato Roma, Mirante farà da chioccia al prossimo numero 1

Sarà sicuramente importante Mirante per chi, nella prossima stagione, verrà portato a Trigoria per diventare il prossimo numero 1 della squadra giallorossa. La Roma, ricordiamo, è sempre in cerca di qualche squadra pronta a prendersi Pau Lopez che, nonostante la ritrovata titolarità, non verrà riconfermato.

A differenza di Mirante, che ormai ha il rinnovo in tasca e che, con ogni probabilità, chiuderà la carriera con la maglia della Roma addosso. Difficile poi, alla soglia dei 40 anni, avere la forza più mentale che fisica per rituffarsi in una nuova avventura. E non è detto che poi non si possano aprire le porte per un possibile impiego all’interno della società.