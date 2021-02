La Roma lavora sin da ora al calciomercato per la prossima stagione cercando un portiere: affare fatto in Serie A

La prossima sessione di calciomercato estiva è ancora lontana, ma bisogna iniziare a lavorare sin da ora per arrivarci preparati. La Roma infatti cerca sin da ora di stabilire accordi ed intavolare trattative per portarsi avanti con il lavoro estivo. Saranno certamente diversi i reparti da rinforzare tra circa quattro mesi, ed uno di questi è la porta.

Infatti i giallorossi a fine stagione potrebbero perdere entrambi i portieri che hanno giocato in questa stagione. Pau Lopez continua ad essere molto corteggiato in Spagna, soprattutto dopo le recenti buone prestazioni. Antonio Mirante invece a fine stagione vedrà scadere il proprio contratto, anche se sembrerebbe fare importati passi in avanti la trattativa per il rinnovo e quindi per la permanenza in giallorosso. Dunque la Roma sta sondando diversi profili per capire su quale puntare nella prossima stagione, con diversi portieri della Serie A in lizza. Arrivano oggi conferme importanti, con il futuro tra i pali giallorossi che sembrerebbe essere ormai assicurato. Trovato l’accordo con la società per l’acquisto.

Calciomercato Roma, Musso bloccato: superata l’Inter

La Roma vince e convince contro l’Udinese, ma ad essere importanti nella partita di domenica potrebbero non essere solamente i tre punti. Infatti dall’ultima avversaria potrebbe arrivare il nuovo portiere giallorosso, ovvero Juan Musso. L’estremo difensore argentino è tra quelli in lizza da tempo per proteggere i pali romanisti nella prossima stagione. In questa stagione ha giocato 21 partite incassando 27 gol tra Serie A e Coppa Italia, e vista la sua giovane età (classe 1994), rientrerebbe anche nei piani dei Friedkin.

Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, la Roma avrebbe già un accordo con l’Udinese per prelevare l’estremo difensore nella prossima stagione. Decisivo sarebbe stato l’incontro di ieri in occasione del match, in cui le due società avrebbero trovato l’intesa in via informale. I giallorossi dunque superano la concorrenza dell’Inter, che aveva messo il mirino su Musso come erede di Sami Handanovic per la porta.