Calciomercato Roma, Fonseca e il patto con Veretout: svelato il retroscena

Calciomercato Roma, tra Fonseca e Veretout c’è stato un patto a inizio stagione. Il francese adesso vola ed è pronto il rinnovo.

“Quanti ne mancano?”. “Uno, mister”. Fonseca domanda, Veretout risponde. Non è passato inosservato il siparietto a fine partite tra il tecnico e il centrocampista francese. Ed è stato il portoghese, a fine partita, a spiegare la scenetta.

Fonseca ha detto che all’inizio dell’anno, quando si presentò il Napoli che voleva a tutti i costi il francese – con un’offerta importante – il tecnico ha detto a Veretout di rimanere a Roma:”Ti faccio fare più di dieci gol” è stata la frase – riportata da Repubblica – che ha fatto scattare qualcosa nella testa del calciatore. Che ha deciso di rimanere. Adesso è già a quota 9. Per la felicità della Roma e dei fantacalcisti che hanno deciso di puntare su di lui.

Calciomercato Roma, per Veretout è pronto il rinnovo

Rinnovo e adeguamento del contratto. La società giallorossa, la scorsa settimana, ha già avuto un incontro con l’entourage del calciatore nelle segrete stanze di Trigoria. Tiago Pinto si è messo subito a lavoro per blindare Veretout, punto fermo e imprenscindibile per una squadra che vuole sicuramente rimanere in alto.

Non ci dovrebbero essere problemi. Il centrocampista ha capito di essere al centro di un progetto assai importante e non ha nessuna intenzione di lasciare la Capitale. E poi, ha ancora una scommessa da vincere – manca ancora una rete in tutto questo – e l’anno prossimo vuole sicuramente alzare l’asticella.