Calciomercato Roma, Giuffredi parla ancora di Veretout al Napoli

Calciomercato Roma, l’agente del francese ha spiegato che il Napoli ci ha provato la scorsa estate. Ma la pandemia ha bloccato ogni possibilità.

Ha parlato a Radio Marte Giuffredi, l’agente di Veretout che ha spiegato come la cessione del centrocampista giallorosso al Napoli, sia stata molto vicina in passato. E sicuramente, senza pandemia, le cose sarebbero potute andare diversamente.

“Giuntoli è da due anni che lo cerca – ha detto – e forse quando Jordan era alla Fiorentina sarebbe stato facile prenderlo. Ma allora, chi sedeva sulla panchina del Napoli, probabilmente non lo ha voluto”. Il riferimento di Giuffredi è chiaro e punta deciso verso Carlo Ancelotti. Discorsi in ogni caso risaputi, sta di fatto che è alla Roma, sta facendo benissimo e non si capisce il motivo di doverne parlare ancora.

Calciomercato Roma, Giuffredi loda Veretout

Non potrebbe fare altrimenti l’agente del centrocampista, che loda le doti di Veretout con il quale, spiega, ha fatto una scommessa. “Mi ha detto che vuole arrivare tra i 15 e i 18 gol in campionato. Lui li ha sempre fatti. Anche alla Fiorentina ne fece 7 o 8. Adesso Fonseca lo schiera un po’ più avanti e lui diventa un cecchino”.

Poi, durante la trasmissione condotta da Raffaele Auriemma, si è parlato anche di Hysaj, adesso fermo ai box, che più volte è stato accostato alla Roma. Il difensore, ricordiamo, andrà in scadenza a giugno e lascerà il Napoli. “Ha un problema che lo terrà lontano dal campo per almeno due settimane – ha spiegato ancora Giuffredi – e a fine anno lascerà il Napoli. Fino ad allora, però, continuerà ad essere un professionista come lo è stato fino al momento. Non c’è dubbio che darà tutto per la maglia del Napoli”. Nonostante l’accostamento, però, difficilmente Hysaj vestirà la maglia della Roma nella prossima stagione.