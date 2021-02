Roma, allarme diffidati: il piano di Fonseca per Braga e Benevento

Roma, è lunga la lista dei diffidati: Fonseca potrebbe cambiare diversi elementi contro il Benevento in vista, poi, del Milan.

Bruno Peres, Cristante, Ibanez, Kumbulla, Veretout, Villar: sono sette i diffidati della Roma. E, viste le prossime due partite in campionato, con Benevento e Milan, Fonseca potrebbe decidere di cambiare molto per la sfida ai campani. E, di conseguenza, anche in Europa League.

La situazione è questa e va letta in così: tenendo presente che contro lo Sporting Braga la squadra che il tecnico portoghese manderà in campo sarà quella titolare, non ci sarebbe da stupirsi se, contro la formazione allenata da Pippo Inzaghi, Fonseca decidesse di stravolgere, o quasi, la formazione.

Roma, contro il Benevento sarà ampio il turnover

Partiamo dal fatto che probabilmente ci sarà Diawara in campo dall’inizio contro i campani. Anche perché il centrocampista, per poco tempo però, sta comunque entrando nelle rotazioni del tecnico portoghese. E potrebbe esserci spazio anche per qualche epurato: come Juan Jesus e Fazio, anche se è un po’ più difficile prevederlo.

In ogni caso si potrebbe anche vedere El Shaarawy, che sta lavorando con molto impegno per ritrovare la forma migliore. Ma soprattutto potrebbe tornare Pellegrini in mezzo al campo con l’inserimento di Pedro sulla trequarti, così da tenere in panchina sia Villar che Veretout per non rischiare davvero nulla. Supposizioni. E con in mezzo anche una partita importante da affrontare. Ma sicuramente Fonseca è molto tentato a cambiare.