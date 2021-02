Roma, polemica social: stesso trattamento di Cristante?

Roma, scatta subito la polemica social dopo la bestemmia di Lazzari durante Inter-Lazio. Ci sarà lo stesso trattamento usato con Cristante?

Alla fine, l’unico ad aver pagato in questa stagione il fatto di aver bestemmiato – e anche giustamente, passatecelo – è stato Cristante. Squalificato per blasfemia dopo la gara contro il Bologna. Però, quello che non è corretto, è la disparità di trattamento tra il calciatore della Roma e tutti gli altri.

Perché in questa stagione ci sono già stati altri episodi che hanno visto calciatori, o allenatori, usare frasi blasfeme. Buffon – audio non chiaro e niente procedimento disciplinare – e Inzaghi (che ha patteggiato con una multa) sono quelli venuti alla ribalta. E, dopo ieri sera, c’è anche il caso Lazzari.

Roma, audio inconfondibile frase vicino al quarto uomo

Il centrocampista della Lazio, al 6’ del secondo tempo, è stato beccato dalle telecamere mentre pronunciava una frase blasfema. Urlata anche vicino al quarto uomo. Rischia la prova tv. E la squalifica, in questo caso, dovrebbe arrivare perché l’audio è veramente inconfondibile e ha già fatto il giro del web.

Ma rimane comunque il fatto che, nonostante gli altri episodi che già ci sono stati, l’unico a pagare sia stato Cristante. Che ripetiamo, ha sbagliato e che sicuramente meritava la squalifica, ma quello che non convince è il trattamento diverso utilizzato fino al momento. Sperando adesso che in questo caso non ci si inventi un’altra scusa per coprire la frase blasfema che è stata sentita da tutti già durante la partita.