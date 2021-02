Roma, è tutto fatto per lo sponsor tecnico: annuncio in settimana

Roma, tutto fatto per il nuovo sponsor tecnico: come già anticipato sarà New Balance. In settimana annuncio ufficiale dell’accordo

La Roma e la Nike si sono ormai detti addio. In anticipo rispetto al 2023, scadenza naturale del contratto decennale firmato nel 2013. I Friedkin hanno deciso di cambiare e si affideranno all’altra casa statunitense: la New Balance. In settimana, secondo quanto riporta Il Tempo, dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale.

Un passaggio significativo. La nuova proprietà giallorossa ha deciso praticamente di rivedere tutti i contratti del passato e anche di chiuderne diversi. E anche il cambio dello sponsor tecnico è il segnale che tutto deve essere fatto secondi i crismi voluti dai Friedkin. In settimana inoltre si dovrebbero scoprire anche i dettagli.

LEGGI ANCHE: Roma, De Rossi pronto per la sua nuova vita: contatti in corso

LEGGI ANCHE Braga-Roma, emergenza difesa: Fonseca studia le alternative

Roma, l’accordo ultimo lavoro per Calvo

L’accordo con la New Balance è stato anche l’ultimo lavoro, all’interno della società giallorossa, dell’ormai e direttore commerciale Francesco Calvo. Ha già rassegnato le dimissioni per motivi personali e la Roma si è messa subito a lavoro per trovare un sostituto. Probabilmente sarà straniero e dovrebbe arrivare nello spazio di poco tempo.

La New Balance, comunque, ha già diversi contratti alle spalle con società calcistiche. Quello più importante è stato con il Liverpool. La compagine inglese ha usato per diversi anni la ditta americana come sponsor tecnico, per poi decidere negli ultimi anni di passare a Nike. Alla Roma invece il percorso sarà inverso. Le nuove maglie infine, se tutto andrà per il verso giusto – e così sembra – potrebbero debuttare anche verso la fine di questa stagione.