Il calciomercato invernale è chiuso in Italia, ma non ovunque: la Roma riesce così a piazzare l’esubero in prestito

Da due settimane il calciomercato in Italia ha chiuso le porte, con la Roma che è riuscita a rinforzare la rosa con gli arrivi di Reynolds ed El Shaarawy. Entrambi non sono ancora riusciti ad esordire in campionato, con l’attaccante portato in panchina nell’ultimo match contro l’Udinese.

Per quanto riguarda le cessioni però, la Roma non è riuscita a piazzare i diversi esuberi in rosa, come Fazio e Santon, che hanno deciso di rifiutare tutte le destinazioni a loro proposte. Ora il calciomercato in Italia è chiuso, ma non in tutta Europa. Proprio per questo la società capitolina riesce a piazzare un altro esubero con la formula del prestito. Ci sono già le prime parole con il nuovo club dopo l’addio.

Calciomercato Roma, Coric lascia il Venlo: nuovo prestito in Slovenia

Un talento che non è riuscito ancora ad esprimersi nella Roma, cambia nuovamente maglia e destinazione. Stiamo parlando di Ante Coric, centrocampista classe 1997 che la società giallorossa ha acquistato nel luglio del 2018 per 6 milioni dalla Dinamo Zagabria. Nel primo anno nella capitale ha collezionato tre presenze, di cui una in Champions League, totalizzando 48 minuti giocati.

L’anno successivo inizia la girandola dei prestiti per lui, approdando prima all’Almeria, dove gioca 17 partite e colleziona tre assist. Poi a fine stagione vola in Olanda, al Venlo, dove il prestito dura solamente sei mesi, con solo tre presenze in campo, di cui una da titolare. Il club olandese però non utilizza abbastanza il croato, e la Roma gli trova una nuova destinazione. Infatti poco fa è stato ufficializzato il nuovo prestito in Slovenia, all’Olimpia Lubiana, squadra attualmente prima in classifica nel campionato nazionale. Ante Coric ha già parlato sul sito ufficiale del nuovo club dichiarando: “Sto benissimo, sono contento di essere all’Olimpia. Voglio giocare molto ed aiutare il club ad arrivare a vincere il campionato. La squadra gioca bene ed ho già incontrato i compagni di squadra, con cui sono andato subito d’accordo”.