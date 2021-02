Calciomercato Roma, Juve su Mancini | Scambio rifiutato

A caccia di eredi di Bonucci e Chiellini, la Juventus ha messo nel mirino anche Mancini, pezzo pregiato del calciomercato Roma

Anche se distante nel tempo, il calciomercato resta uno dei temi caldi in ottica Roma. Tra entrate e uscite, la prossima sessione estiva si preannuncia molto movimentata e se una delle priorità resta il reperimento di un portiere, bisognerà fare molta attenzione anche ad alcuni gioielli giallorossi, che hanno già calamitato le attenzioni delle big europee. Ne sono una prova, ad esempio, le tante voci su Villar e Ibanez. Anche il nostro made in Italy è diventato abbastanza di moda. Migliore in campo nella sconfitta contro la Juventus, Gianluca Mancini sembra aver definitivamente convinto la dirigenza bianconera, che già in passato aveva indirizzato i propri radar verso l’ex giocatore dell’Atalanta. Alle prese con le carta d’identità di Bonucci e Chiellini, che recitano rispettivamente 33 e 36 anni e con le tante sirene per Demiral, Paratici e il suo staff stanno setacciando il mercato alla ricerca di potenziali eredi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, niente riscatto | Scambio con la Juve

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, accordo la società | Fatta per il portiere

Calciomercato Roma, Juve su Mancini: no a Bonucci

Secondo ‘calciomercatonews.com‘, a Torino erano pronti a giocarsi la carta Bonucci per avviare una trattativa con la Capitale. Un’ipotesi non gradita ai giallorossi, che avrebbero già rispedito al mittente una simile proposta. Il ventiquattrenne di Pontedera viene ritenuto fondamentale, sia per questioni tecnico-tattiche, sia perché è uno dei pochi calciatori della rosa con una personalità da leader. Per lasciarlo partire, serve davvero un’offerta irrinunciabile. Se dovesse veramente venire intavolata una trattativa di scambio, un nome che è gradito dalle parti di Trigoria è quello di Demiral. La valutazione dei due giocatori, sottolinea la fonte citata sopra, è molto simile, visto che dovrebbe attestarsi sui 30-35 milioni di euro.

Scontento dello scarso utilizzo in questa annata, il turco ex Sassuolo è pronto a considerare una partenza a fine stagione, facendo leva sull’interessamento di diversi club europei, soprattutto in Germania (Borussia Dortmund e Lipsia) e in Inghilterra (Arsenal, Liverpool e Tottenham).