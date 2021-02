Calciomercato Roma, una big di serie A sogna Veretout

Non si finisce mai di parlare di calciomercato anche in casa Roma, anche se questa volta è un giocatore giallorosso ad essere sognato da altre squadre.

Parliamo di Jordan Veretout, il cui rendimento è sotto gli occhi di tutti. Vero e proprio motorino di centrocampo, sempre abile a pressare e tamponare, si sta confermando anche molto abile sotto porta. Rigorista ineccepibile, ma non solo, ha già segnato 9 gol in serie A. Che per un centrocampista non sono certo pochi. Il calciatore francese è cresciuto tantissimo nella sua esperienza nella capitale e si può considerare come un “intoccabile” nell’undici titolare di Fonseca. E ora attira anche le attenzioni di altri club.



Calciomercato Roma, la Juve punta Veretout



Come riporta calciomercatoweb.it, nei sogni della dirigenza della Juventus ci sarebbe proprio il centrocampista francese della Roma. Che verrebbe valutato 40 milioni di euro, una cifra decisamente importante. I giallorossi hanno blindato Veretout con un contratto fino al 2024 e di fatto il calciatore è uno dei perni della squadra di Fonseca. Difficile pensare che possano privarsene. La Juventus però potrebbe tentare l’assalto, specie se riuscirà a ricavare una sostanziosa plusvalenza dalla cessione di Rabiot, che potrebbe partire per 30 milioni. Somma da reinvestire proprio per arrivare a Veretout.