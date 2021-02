Calciomercato Roma, obiettivi fissati per la porta del futuro

Il calciomercato della Roma per il prossimo futuro vedrà la formazione giallorossa alla ricerca di un nuovo estremo difensore.

In estate infatti si cambierà probabilmente estremo difensore. Pau Lopez è stato rilanciato come titolare da Fonseca dopo le tante esclusioni arrivate nella prima parte della stagione. Lo spagnolo ha alternato alti e bassi e non sembra avere quella continuità di rendimento richiesta per difendere la porta di una squadra che vuole ambire in alto. Ci sono già più piste che la dirigenza giallorossa starebbe seguendo, tutti nomi conosciuti della nostra serie A.



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, la Juventus stregata da Mancini

LEGGI ANCHE –>Roma, è allarme diffidati: ecco il piano di Fonseca

Calciomercato Roma, Musso in pole ma c’è anche Silvestri

I giallorossi puntano forte sull’estremo difensore dell’Udinese Musso, valutato circa 20 milioni di euro e pronto al salto in una big. Una somma che il club capitolino potrebbe ricavare dalla cessione dello stesso Pau Lopez e di Robin Olsen, che pare destinato a rimanere all’Everton dove attualmente si trova in prestito. Per il portiere argentino sarebbe pronto un accordo quadriennale con un ingaggio superiore al milione e mezzo. Attenzione però anche alla pista che porta a Silvestri del Verona, portiere che ha un prezzo decisamente più basso anche se più “anziano” rispetto al collega.