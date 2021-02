Uno dei calciatori più in forma della Roma viene messo nel mirino dal Barcellona: attenzione agli spagnoli

Si avvicinano i sedicesimi di finale di Europa League per la Roma, che giovedì sfiderà il Braga alle 18:55. Un ritorno in Europa in un momento in cui i giallorossi sembrerebbero essere in ottima forma, come testimoniato dalla rotonda vittoria per 3-0 contro l’Udinese.

Mentre ci si concentra per la partita di Europa League, il general manager Tiago Pinto è al lavoro per la prossima sessione estiva di calciomercato. Non saranno però solamente gli acquisti fondamentali per la prossima stagione, ma anche le cessioni. Infatti i giallorossi nell’ultima finestra invernale non sono riusciti a piazzare molti esuberi in rosa, a causa delle destinazioni rifiutate dai calciatori. A finire nel mirino del Barcellona però è un pilastro della squadra di Fonseca, che continua a mette in campo ottime prestazioni.

Calciomercato Roma, Villar incanta: Barcellona pronto all’assalto

La Roma ha trovato al centro del campo un calciatore in grande crescita, che attira l’interesse di molti club. Questo è Gonzalo Villar, numero 14 giallorosso che in questa stagione è riuscito a conquistare un posto da titolare tra le fila di Paulo Fonseca, diventando uno dei pilastri fondamentali della rosa.

Fino ad ora il centrocampista spagnolo ha collezionato 27 presenze, mettendo a segno un assist. Il classe 1998 è sempre fondamentale nel gioco del tecnico portoghese, poiché ha un’alta percentuale di passaggi riusciti ed è intraprendente quanto basta per delle verticalizzazioni importanti. Tutte le ottime caratteristiche di Villar però non potevano passare inosservate ai migliori club europei, che iniziano a mettere gli occhi su di lui, soprattutto in Spagna. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Barcellona avrebbe iniziato a seguire con attenzione il calciatore giallorosso per riportarlo in Spagna. Il giovane centrocampista inoltre si è reso protagonista anche con la nazionale spagnola Under 21, e Luis Enrique starebbe riflettendo su una convocazione in quella maggiore. Dunque in estate la Roma dovrà difendersi dagli attacchi per portare via il gioiellino spagnolo arrivato dall’Elche.