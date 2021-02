Dopo il report dell’allenamento odierno, dove sia Chris Smalling, che Marash Kumbulla, hanno svolto lavoro differenziato (anche Riccardo Calafiori ha svolto parte in gruppo e parte individale), la Roma di Paulo Fonseca è pronta a scendere in campo nuovamente in Europa League, dove i giallorossi si sono piazzati al primo posto nel Girone A, subendo una sola sconfitta, quella dell’ultiama sfida della fase a gironi in casa del CSKA Sofia, dove il tecnico portoghese è sceso in campo con le seconde linee, se così possiamo definirle, tra giocatori che avevano trovato meno spazio e anche giovani della Primavera (con la prima rete in maglia giallorossa di Tommaso Milanese).

Probabili formazioni Braga-Roma

Ma ora è tempo di pensare alla gara di giovedì, delle ore 18:55 in casa dello Sporting Braga, all’Estádio Municipal della città a nord-est di Porto. Andiamo a vedere con quale undici Fonseca scenderà in campo. A difendere i pali giallorossi sarà Antonio Mirante, il quale in questa stagione non è mai sceso in campo in Europa League, quando era lui il titolare in campionato e Pau Lopez giocava nei match europei. Adesso si sono ribaltate le gerarchie, complici anche alcuni problemi fisici dell’estremo difensore classe ’83, che dovrebbe firmare a breve il suo rinnovo con il club giallorosso. Davanti a lui ci saranno per forza di cose Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Roger Ibanez, che dovranno fare gli straordinari in questi prossimi impegni, viste le condizioni di Smalling e Kumbulla. Sono ormai fuori dai piani tecnici gli altri due centrali in rosa: forse qualche speranza per Fazio, nessuna per Juan Jesus che a giugno lascerà la Roma a parametro zero.

Dzeko torna titolare contro il Braga

Straordinari anche per Leonardo Spinazzola sulla corsia di sinistra, mentre a destra dovrebbe tornare Bruno Peres dal primo minuto, in vantaggio su Rick Karsdorp. Qualche dubbio al centro, perché se davanti l’armeno sembra essere confermato, sarà Pellegrini a scendere sulla linea dei centrocampisti, e a quel punto uno tra Gonzalo Villar e Jordan Veretout dovrà riposare. In attacco partiamo dall’ormai non più ‘caso’ Dzeko, dopo il chiarimento con il tecnico portoghese. Il bosniaco non è stato scaricato dalla società e lui vuole recuperare terreno. Non gli piace restare in panchina e fatica ad entrare a partita in corso. Sarà lui, dunque, a guidare l’attacco giallorosso giovedì, coadiuvato quasi sicuramente da Pedro e da Henrikh Mkhitaryan. Scalpita anche Stephan El Shaarawy, che però come riportato da Fonseca nella conferenza stampa di vigilia contro l’Udinese, non è ancora pronto.