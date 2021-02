Roma, Fonseca vuole rilanciarlo in Europa League

Per la Roma c’è poco tempo per riposare perché giovedì pomeriggio la squadra di Fonseca sarà nuovamente in campo contro il Braga in Europa League.

Stiamo per entrare nella fase clou della stagione e in Europa è tempo di scontri diretti. Sulla strada di Dzeko e compagni c’è una squadra molto organizzata come quella portoghese, che specie sul proprio campo proverà a prendersi un vantaggio in vista del ritorno. Insomma una partita non semplice per i ragazzi di Fonseca, che dovranno sfornare una grande prestazione senza pensare al successivo impegno di serie A contro il Benevento.



Roma, contro il Braga chance per Diawara

Fonseca è chiamato a gestire bene le energie dei suoi ragazzi e anche per questo motivo non è da escludere qualche novità di formazione contro il Braga. In particolar modo potrebbe rivedersi nell’undici titolare – come ha riportato Sky Sport – Amadou Diawara, che non gioca una partita da titolare addirittura dallo scorso mese di dicembre, quando giocò contro il Cska Sofia nell’ultima partita della fase a gironi. Per il guineano una chance per ritrovare lo smalto dei giorni migliori. La Roma ha tre centrocampisti diffidati (Cristante, Villar e Veretout) e per questo motivo c’è la necessità per Diawara di farsi trovare pronto quando sarà chiamato in causa.