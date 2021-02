La Roma ufficializza l’accordo con il nuovo sponsor tecnico a partire dalla prossima stagione: c’è il comunicato

Era nell’aria il cambio di sponsor tecnico nella Roma, dopo che il contratto con la Nike è stato interrotto due anni prima della scadenza fissata per il 2023. I nomi circolati attorno alla società giallorossa sono tanti ed importanti, ma la dirigenza guidata da Dan Friedkin ha scelto.

Infatti è di pochi minuti fa l’ufficialità dell’accordo con la New Balance come nuovo sponsor tecnico a partire dalla prossima stagione. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali sia della Roma che della New Balance, oltre ovviamente al sito ufficiale. Proprio attraverso i social l’annuncio è stato dato attraverso un gioco su Instagram, dove i tifosi giallorossi possono collezionare i due loghi correndo con il lupetto Romolo per le vie della città.