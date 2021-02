Calciomercato Roma, contatti per Musso: il retroscena

Ormai non ci sono più dubbi su quello che dovrebbe essere uno degli obiettivi primari del calciomercato della Roma per la prossima estate.

La società giallorossa ha infatti deciso di cambiare estremo difensore. Pau Lopez, promosso nuovamente titolare da Fonseca, non sembra dare le giuste garanzie. Non si discute la qualità del portiere, ma il suo rendimento altalenante. Fatto di grandi interventi (come quello fatto su Deulofeu contro l’Udinese) ma anche di errori assolutamente evitabili. Per questo motivo il club a quanto pare sta cercando una nuova pedina e sembra già aver individuato i nomi giusti a cui affidare la porta della Roma.



Calciomercato Roma, ancora nessuna offerta all’Udinese per Musso

Come riporta Il Corriere dello Sport, ormai la scelta del club sembra essere ricaduta su Juan Musso, portiere dell’Udinese ormai da tempo in Italia. Un pipelet che ha dimostrato con le sue parate di essere ormai pronto per il salto in un grande club. Il quotidiano riporta come ci siano stati dei contatti tra la società capitolina e l’entourage del calciatore per capire le possibilità di condurre in porto l’affare. E non ci sarebbe stata finora nessuna offerta nei confronti dell’Udinese, società che ovviamente ne detiene il cartellino. Il suo prezzo si aggira sui 20 milioni di euro e non è da escludere che la Roma possa inserire nella trattativa elementi come Diawara e Carles Perez che potrebbero senz’altro essere graditi ai friulani.