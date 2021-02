La Roma continua a cercare il portiere per la prossima stagione: per arrivare all’estremo difensore è pronta a triplicare l’ingaggio

Domani la Roma torna nuovamente a giocare in Europa League dopo due mesi di pausa della competizione. L’avversario dei giallorossi nei sedicesimi di finale sarà il Braga, squadra portoghese che Paulo Fonseca ha allenato nell’annata 2015-2016, vincendo anche un trofeo. Nel frattempo però Tiago Pinto è già al lavoro per trovare rinforzi per la prossima stagione.

Infatti in queste settimane il general manager si starebbe concentrando sul futuro tra i pali della squadra capitolina, cercando di trovare un nuovo portiere che possa dare sicurezza a lungo termine. Il mirino del portoghese si sarebbe fermato su Juan Musso, portiere dell’Udinese che nelle ultime settimane è stato spesso accostato ai giallorossi, e per arrivarci si potrebbe pensare anche ad uno scambio. Nel frattempo si prepara l’offerta al giocatore

Calciomercato Roma, Musso per la porta: 1,8 milioni l’ingaggio

Il calciomercato della Roma per la prossima stagione potrebbe vedere diversi cambi in rosa, soprattutto per quanto riguarda la porta. Infatti la società continua a lavorare per il rinnovo di Antonio Mirante, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto, ma per il quale si starebbero accelerando le operazioni. Per quanto riguarda Pau Lopez invece continua ad essere ampio l’interesse dalla Spagna. Così i giallorossi avrebbero puntato Juan Musso, portiere dell’Udinese che piace anche all’Inter.

Per l’estremo difensore la Roma potrebbe puntare anche ad uno scambio, mettendo sul piatto due calciatori che faticano a trovare spazio tra le fila di Fonseca, ovvero Amadou Diawara e Carles Perez. Inoltre, secondo quanto riportato da ‘Lanotiziasportiva.com, la società giallorossa sarebbe pronta ad offrire al portiere argentino un ingaggio di 1,8 milioni a stagione, triplicando l’attuale ingaggio che percepisce all’Udinese, che ammonta a 600 mila euro a stagione. Un’offerta naturalmente importante, che però in caso di addio di Pau Lopez andrebbe ad abbassare notevolmente il monte ingaggi, visto che il portiere spagnolo percepisce 3 milioni a stagione.