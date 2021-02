Continua l’ottimo trend della Roma di Paulo Fonseca con le squadre medio piccole. Infatti in tutta la stagione i giallorossi hanno sempre vinto, eccezion fatta per la prima partita della stagione, quella contro l’Hellas Verona terminata sul punteggio di 0-0 sul campo, prima dell’assegnazione dello 0-3 a tavolino per il Verona a causa di un errore di lista (per il quale è ancora attesa la sentenza del collegio di garanzia del Coni, ndr), e poi il pareggio casalingo contro il Sassuolo, sfida chiusa non senza polemiche sulle scelte arbitrali di Fabio Maresca.

LEGGI ANCHE: Braga-Roma, la rivelazione di Fonseca sul futuro e su Dzeko

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, contatti per Musso: il retroscena

Calciomercato Roma, anche Everton e Inter su Mancini

Un ruolino di marcia impressionante per il tecnico portoghese, il quale però, se da una parte riesce in queste vittorie, dall’altra gli viene criticato il fatto di non vincere i big match. Un altro problema sono i gol subiti, per il quale lo stesso Fonseca ha affermato di dover migliorare. A proposito di difesa, uno dei giocatori che stanno facendo meglio è sicuramente Gianluca Mancini, sul quale proprio ieri vi avevamo parlato del retroscena con la Juventus. Sull’ex difensore dell’Atalanta, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Leggo’ oggi in edicola, vista la crescita esponenziale, così come quella di un altro ex della Dea, ovvero, Roger Ibanez, ci sono molti fari puntati su di lui. Infatti, il difensore giallorosso piacerebbe all’Everton di Ancelotti, ma non solo, perché anche l’Inter di Antonio Conte starebbe monitorando da vicino le prestazioni del classe ’96, che il prossimo 17 aprile compierà 25 anni. Al momento però i capitolini non hanno nessuna intenzione di vendere il centrale che sta facendo molto bene con la maglia giallorossa.