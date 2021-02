Calciomercato Roma, scambio con la Fiorentina | Addio definito

Calciomercato Roma, i giallorossi pronti a tornare all’assalto: come riportato dalla Gazzetta dello Sport è ormai definito il suo addio alla Fiorentina.

La Roma è pronta a tornare all’assalto di German Pezzella. Il difensore lascerà la Fiorentina alla fine della stagione e i giallorossi – secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport – sarebbero pronti a piazzare l’affondo decisivo.

Il calciatore della Viola potrebbe partire per 10 milioni di euro, ma la Roma potrebbe giocarsi diverse contropartite tecniche per far abbassare il costo del cartellino. Su Pezzella ci sarebbe anche il Milan, ma in questo momento Tiago Pinto sarebbe avanti e metterebbe sul piatto i cartellini di Diawara o Carles Perez. Oppure, se ritorneranno dai prestiti, anche quelli di Under o Kluivert. Che sicuramente stimolano l’interesse della società di Commisso.

Calciomercato Roma, Pezzella obiettivo concreto

German Pezzella è senza dubbio un obiettivo concreto: il difensore argentino, 30 anni, sarebbe immediatamente pronto a essere mandato in campo anche nella difesa a 3 che sta proponendo Fonseca da un po’ di tempo a questa parte. Visto che la Fiorentina, sia con Montella, che con Iachini, ha diverse volte utilizzato questo sistema difensivo.

Oltre al fatto di non disdegnare le sortite offensive: armi che potrebbero far comodo alla Roma. Pezzella, come detto, già in passato è stato un obiettivo giallorossa. E adesso la Roma è pronta a tornare alla carica per il difensore. Il ciclo a Firenze per lui è chiuso. Ormai non ci sono più dubbi.