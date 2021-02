Calciomercato Roma, Vlahovic vicino al rinnovo. Ma Pinto non molla

Calciomercato Roma, Vlahovic, obiettivo giallorosso, sarebbe vicino al rinnovo con la Fiorentina. I giallorossi però non mollano.

Dusan Vlahovic, obiettivo giallorosso per l’attacco e per andare a sostituire Edin Dzeko, sarebbe pronto a rinnovare con la Fiorentina. Lo riporta la Gazzetta dello Sport entrando anche nel dettaglio dell’operazione. Anche se, a quanto trapela, l’entourage del calciatore non sarebbe convinto.

Al momento Vlahovic – che ha cominciato a segnare con estrema regolarità – guadagna 750mila a stagione. Il rinnovo potrebbe arrivare al doppio della cifra. E l’attaccante avrebbe deciso di accettare non solo per la questione economica ma soprattutto perché a Firenze si trova bene. Ma la Roma non molla.

Calciomercato Roma, i giallorossi in estate pronti all’assalto

La società giallorossa infatti ha puntato Vlahovic che ha tutte le caratteristiche del calciatore cercato da Tiago Pinto. Che sicuramente non mollerà la presa e cercherà di portarlo a Trogoria per metterlo a disposizione di Fonseca (o del nuovo allenatore).

Di conseguenza, si potrebbe aprire una breccia nella volontà del calciatore che, vedendosi messo al centro di un progetto importante come potrebbe essere quello giallorosso, comincerebbe sicuramente a tentennare. Vlahovic ormai è diventato un punto fermo della Fiorentina e con Prandelli sembra aver trovato la giusta dimensione. Ma se la Roma si presentasse anche con un contratto economicamente più vantaggioso e anche più lungo di quelli che la Fiorentina gli ha proposto, si potrebbero mettere le basi per un passaggio in giallorosso. La strada quindi non è definitivamente chiusa.