Calciomercato Roma: Zaniolo nel mirino di diversi club europei, la società sembra aver preso una decisione definitiva sul suo futuro

Nicolò Zaniolo sta recuperando dal suo secondo infortunio al legamento crociato, questa volta del ginocchio sinistro. Un avvenimento che aveva compromesso anche la stabilità emotiva del giocatore che in un momento di frustrazione avrebbe confessato di voler smettere, stando alle parole della madre. Superato questa fase di incertezza è tornato a mettersi in discussione impiegando tutte le sue forze per il recupero. Il giocatore adesso è vicino al rientro, ma comunque ha dichiarato di non voler forzare i tempi per paura di una possibile ricaduta.

Si pensa di poterlo rivedere in campo con l’arrivo della primavera, in quello che potrebbe essere il momento clou della stagione giallorossa.Nel frattempo però gli estimatori del ragazzo non hanno perso la fiducia in lui.

Sembrerebbero esserci diversi club interessati ad acquistarlo, pronti a mettere sul piatto offerte che potrebbero essere irrinunciabili per le casse della società. La Roma sta ricevendo parecchie telefonate e non solo dall’Italia, con due big inglesi che hanno messo nel mirino il gioiello di mister Fonseca.

Calciomercato Roma, sirene inglesi su Zaniolo: la decisione della società

Che Nicolò Zaniolo sia un grande talento lo ha ampiamente dimostrato. Ciò che dovrà dimostrare, per la seconda volta, è se riuscirà a tornare il fuoriclasse di un tempo. Molti sembrano avere dubbi al riguardo ma tantissimi club restano alla finestra.

È noto da tempo l’interesse della Juventus, che però non ha mai presentato un offerta concreta alla società. Nel frattempo però si sono accorti di lui anche diversi club europei, primo su tutti il Tottenham che pare avesse chiesto informazioni a Pallotta non trovando però un riscontro positivo.

Questa volta a bussare alla porta della Roma sembrano essere altri due club d’oltremanica: il Manchester United ed il Manchester City. Due squadre che sono sempre a caccia dei migliori talenti, ma la società si è già espressa. Stando a quanto riportato da ‘Libero’ (quotidiano che per primo ha lanciato questa notizia) i Friedkin sono intenzionati a dire no a qualunque offerta. La volontà è dunque quella di blindare il giocatore e metterlo al centro del nuovo progetto.

