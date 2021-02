Roma, ecco quante saranno le nuove maglie targate New Balance

La Roma ha scelto. Come d’altronde ormai era sembrato chiaro negli ultimi tempi, sarà la New Balance il nuovo sponsor tecnico dei giallorossi.

La società americana, con sede a Boston, vestirà la squadra della capitale per le prossime due stagioni, con la possibilità di allungare l’accordo per altri due anni. Esportare il marchio Roma in tutto il mondo, tramite gli store, sarà fondamentale per le strategie del club. Che d’altronde ha tifosi sparsi in tutto il pianeta, pronti a vestire i kit e tutto l’abbigliamento della loro squadra del cuore. “Siamo felici di accogliere l’AS Roma nella famiglia New Balance. Si tratta di qualcosa di più di un club di calcio” ha commentato Kenny McCallum, General Manager di New Balance come si legge sullo stesso sito internet del club. “I giallorossi hanno uno stile senza eguali in questo sport, avendo dimostrato uno spiccato senso di responsabilità sociale e di comunità. Siamo immensamente orgogliosi di lavorare con il Club, al fine di portare il nostro approccio innovativo nel design dei kit e nello sviluppo del bellissimo mondo del calcio”.



Roma, saranno quattro le divise prodotte

Non sono state rese le cifre dell’accordo tra l’azienda e il club giallorosso, ma a spingere verso il sì della società capitolina sarebbe stata la possibilità di incassare il 40% su tutto il venduto. Una percentuale decisamente importante legata al merchandising. Il Romanista rivela che le maglie sono già state scelte anche se in produzione, per adesso, ce ne sarà solamente una il cui costo dovrebbe attestarsi sugli ottanta euro. Saranno quattro ad ogni modo le divise prodotte per la prossima stagione. Alla consueta casacca di colore rosso se ne aggiungerà quella ormai classica, bianca, come seconda divisa. E quindi altre due maglie, una di colore blu e una di colore giallo.