Nel corso della partita contro il Braga, Cristante ed Ibanez hanno subito un infortunio: le condizioni dei giocatori della Roma

La Roma esce vittoriosa dalla difficile trasferta di Europa League contro il Braga. Allo Stadio Municipal infatti i giallorossi vincono per 0-2, grazie al gol di Edin Dzeko, che torna a gol dopo otto partite di astinenza, tra mancate convocazioni e panchine, e la rete di Borja Mayoral nel finale. Una vittoria importante che potrebbe aver chiuso il discorso qualificazione, permettendo alla Roma di giocare un ritorno più tranquillo.

Nel frattempo però le cattive notizie per Paulo Fonseca non mancano. Infatti dopo soli sette minuti Bryan Cristante è costretto ad abbandonare il campo per infortunio. A raggiungerlo nel secondo tempo è Roger Ibanez, che esce per un fastidio muscolare, addirittura trasportato fuori in barella inizialmente. Un doppio problema molto importante in vista delle prossime partite e della trasferta di Benevento.

Braga-Roma, le condizioni di Cristante e Ibanez: out contro il Benevento

La Roma è in piena emergenza in difesa per la prossima partita di campionato contro il Benevento, che si giocherà domenica sera allo Stadio Ciro Vigorito. Infatti nella partita odierna contro il Braga sia Cristante che Ibanez hanno subito un infortunio, che probabilmente li vedrà saltare la 23esima giornata di Serie A.

Il centrale brasiliano ha accusato un fastidio al flessore destro, che nei prossimi giorni verrà valutato con maggiore attenzione. Per il numero quattro della Roma invece si tratta di lombalgia, che sarebbe riconducibile ad un terreno di gioco molto pesante. Due situazioni dunque da valutare attentamente per i giallorossi, visti anche i diversi impegni ravvicinati tra l’Europa League ed il campionato. Nel frattempo la squadra tornerà ad allenarsi nuovamente domani alle 12, per preparare la partita di domenica sera, che sarà certamente complicata e riserverà delle insidie. Sarà importante capire quali saranno le soluzioni di Fonseca per affrontare l’enorme emergenza difensiva.